I Pearl Jam replicano ai giudizi di Nikki Sixx con un video: “Noi amiamo i nostri 'annoiati' fan”. Guardalo qui

Non si placa lo scontro tra i Pearl Jam e Nikki Sixx in seguito all'intervista rilasciata da Eddie Vedder in cui confessava senza mezzi termini di odiare la band californiana: Girls, Girls, Girls e i Mötley Crüe: li odiavo. Odiavo il modo in cui facevano sembrare i ragazzi. Odiavo il modo in cui facevano apparire le donne. Sembrava tutto così vuoto. Poi arrivarono i Guns N' Roses e, grazie a Dio, almeno sembrava avessero un senso.

A seguito dell'inattesa presa di posizione del leader dei Pearl Jam non si è fatta attendere la risposta da parte di Nikki Sixx, bassista e fondatore dei Mötley Crüe, che ha definito la band di Seattle come "una delle più noiose al mondo".

Made me laugh today reading how much the singer in Pearl Jam hated @MotleyCrue. Now considering that they’re one of the most boring bands in history it’s kind of a compliment isn’t it?#TheStadiumTour #RocknRoll