Green Day, rubata la macchina di Billie Joe: "Aiutatemi a trovarla, fa parte della band da 30 anni". Guarda le foto

"Questa macchina è nei cuori di tutti noi e fa parte della famiglia Green Day da più di 30 anni". Con questa parole Billie Joe Armstrong descrive il modo in cui è legato alla sua bellissima Chevy II del 1962 che gli è stata rubata qualche giorno fa a Costa Mesa.

Il leader dei Green Day ha lanciato l'allarme attraverso un post pubblicato su instagram, chiedendo aiuto a tutti i suoi fan:

"Mi hanno rubato la macchina, una Chevy II del 1962. Questa macchina è nei cuori di tutti noi e fa parte della famiglia GD da oltre 30 anni. Per favore, in caso di avvistamento, suggerimento o informazione inviate tutto alla polizia di Costa Mesa. Incidente n. 22-002015, 22-002016. Si prega di chiamare il 714-754-5280, per favore ricondividete, chiedo aiuto a tutti voi per trovare questa macchina!!"

Guarda le foto: