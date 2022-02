Eddie Vedder: "Ho sempre odiato i Mötley Crüe". La risposta di Nikki Sixx: "I Pearl Jam sono la band più noiosa al mondo"

Il prossimo 11 febbraio Eddie Vedder pubblicherà Earthling, il suo nuovo attesissimo album solista. In occasione di un'intervista rilasciata al New York Times riguardo al nuovo disco di inediti, il frontman dei Pearl Jam ha anche raccontato alcuni aneddoti sugli inizi della sua carriera e sulla percezione della musica durante gli anni della sua formazione, in particolar modo del decennio più glam nella storia del rock, gli anni '80.

"Lavoravo a San Diego e mi occupavo di caricare le attrezzature in un club" ha raccontato Eddie Vedder, "Finivo per assistere a concerti in cui non avrei mai scelto di andare, di band che monopolizzavano MTV alla fine anni '80. Le band metal che, cercando di essere gentile, odiavo. "Girls, Girls, Girls" e i Mötley Crüe: li odiavo. Odiavo il modo in cui facevano sembrare i ragazzi. Odiavo il modo in cui facevano apparire le donne. Sembrava tutto così vuoto. Poi arrivarono i Guns N' Roses e, grazie a Dio, almeno sembrava avessero un senso. Una cosa che ho sempre apprezzato è che a Seattle e nel movimento alternative le ragazze potevano indossare i loro stivali e maglioni, e i loro capelli sembravano quelli di Cat Power e non di Heather Locklear (non ho niente contro di lei). Potevano avere la loro opinione ed essere rispettate. Penso che questo cambiamento sia durato. Sembra così banale, ma prima di quel momento indossavano i bustini. L'unica persona che indossava un bustino negli anni '90 che ho apprezzato era Perry Farrell".

Non si è fatta attendere attraverso twitter la risposta di Nikki Sixx, bassista e fondatore dei Mötley Crüe:

"Oggi mi ha fatto ridere leggere quanto il cantante dei Pearl Jam odiasse i Motley Crue. Ora, considerando che sono una delle band più noiose della storia, è una specie di complimento, vero?"