Red Hot Chili Peppers, pubblicato il nuovo singolo Black Summer! Il nuovo album Unlimited Love in uscita il 1° aprile. ASCOLTALO QUI

Black Summer è il titolo del nuovo, e bellissimo, singolo dei Red Hot Chili Peppers. La band, riunita assieme allo storico chitarrista John Frusciante, ha pubblicato insieme al nuovo inedito anche il videoclip ufficiale e i primi dettaglio legati all'uscita del nuovo album: si chiamerà Unlimited Love e sarà pubblicato il prossimo 1° aprile.

La band ha accompagnato l'uscita del nuovo singolo con queste parole:

"Il nostro unico obiettivo è quello di perderci nella musica. Noi (John, Anthony, Chad e Flea) abbiamo trascorso migliaia di ore, insieme e individualmente, ad affinare il nostro mestiere e a mostrarci l'uno per l'altro per realizzare il miglior album possibile. Le nostre antenne sono sintonizzate con il cosmo divino, siamo stati così dannatamente grati per l'opportunità di stare insieme in una stanza e, ancora una volta, cercare di migliorarci. Giorni, settimane e mesi trascorsi ad ascoltarci, comporre, suonare liberamente e disporre del frutto di quelle jam con grande cura e determinazione. I suoni, i ritmi, le vibrazioni, le parole e le melodie ci hanno rapito".

"Aspiriamo a far risplendere una luce nel mondo per elevare, connettere e unire le persone. Ciascuna delle canzoni del nostro nuovo album 'Unlimited Love' rispecchia un aspetto di noi e riflette la nostra visione dell'universo. Questa è la nostra missione di vita. Lavoriamo, ci concentriamo e ci prepariamo in modo che quando arriva un'onda più grande siamo pronti a cavalcarla. L'oceano ci ha regalato un'onda potente e questo disco è la somma delle nostre vite. Grazie per averlo ascoltato, speriamo che vi piaccia".

Il chitarrista Frusciante ha aggiunto: "Quando abbiamo iniziato a scrivere il materiale abbiamo iniziato suonando vecchie canzoni di Johnny 'Guitar' Watson, THE KINKS, THE NEW YORK DOLLS, Richard Barrett e tanti altri. Sempre così gradatamente abbiamo iniziato a portare nuove idee e trasformare le jam in canzoni e dopo un paio di mesi il nuovo materiale rappresentava tutto ciò che stavamo suonando. La sensazione di divertimento senza sforzo che abbiamo provato quando suonavamo le canzoni di altre persone è rimasta con noi per tutto il tempo della scrittura. Per me, questo il disco rappresenta il nostro amore e la fiducia reciproca".

LA TRACKLIST DI UNLIMITED LOVE:

01. Black Summer

02. Here Ever After

03. Aquatic Mouth Dance

04. Not The One

05. Poster Child

06. The Great Apes

07. It's Only Natural

08. She's A Lover

09. These Are The Ways

10. Whatchu Thinkin'

11. Bastards Of Light

12. White Braids & Pillow Chair

13. One Way Traffic

14. Veronica

15. Let 'Em Cry

16. The Heavy Wing

17. Tangelo