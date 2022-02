Royal Blood: RIPROGRAMMATO il concerto a Milano. Nuova data all'Alcatraz il 23 giugno 2022

L’unica data italiana del tour dei Royal Blood, prevista originariamente il 19 marzo 2022 al Lorenzini District e poi spostata all’Alcatraz di Milano, è riprogrammata il 23 giugno 2022 nella stessa venue.

I biglietti già acquistati rimangono validi, ulteriori disponibilità sono su Ticketmaster, Ticketone, Vivaticket e in tutti i punti vendita autorizzati.

The Amazons non saranno presenti come special guest del concerto.

Dopo avere annunciato il Tour 2022 nelle arene del Regno Unito, che per la prima volta li vedrà esibirsi alla O2 Arena di Londra, i Royal Blood vanno anche alla conquista dell’Europa con il tour più grandioso mai intrapreso fino ad ora come headliner. Dopo l’esordio dirompente del primo ed omonimo album nel 2014, e del secondo How Did We Get So Dark? del 2017, la band di Brighton è pronta finalmente a portare sul palco il loro terzo e acclamatissimo album Typhoons. Riconosciuti ufficialmente come una delle nuove band più originali ed impattati della scena rock mondiale, i Royal Blood hanno raggiunto le

2 milioni di copie vendute, un Brit Award come Best British Group, due NME Award e un Kerrang! Award.

Royal Blood – Mike Kerr e Ben Thatcher – hanno commentato “Questo è un messaggio che mai speravamo di scrivere, ma a causa della situazione incerta in alcuni paesi, data dalle restrizioni per Covid-19, dobbiamo fare alcuni cambiamenti al nostro tour 2022. Siamo veramente dispiaciuti di non poter suonare questi show per voi. Speriamo possiate capire la nostra posizione e ritorneremo a suonare per voi non appena sarà possibile”

Dopo cinque anni lontana dall’Italia, la band rock osannata anche da Jimmy Page (Led Zeppelin) è pronta a tornare per incendiare il palco del dell'Alcatraz di Milano per uno show che rimarrà nella storia.