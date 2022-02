Red Hot Chili Peppers, pubblicato un video in studio con musica inedita. Flea: "Abbiamo nutrito l'animale, è ora di liberarlo"

Dopo aver pubblicato a sorpresa negli scorsi giorni i primi 18 secondi di materiale inedito registrato insieme al chitarrista John Frusciante (l'ultimo album registrato con la band è Stadium Arcadium del 2006), i Red Hot Chili Peppers hanno pubblicato un nuovo video registrato in studio e con protagonisti Frusciante e Flea.

"Abbiamo nutrito l'animale per tanto tempo, è ora di liberarlo!" ha dichiarato il bassista in un post sul suo profilo instagram in riferimento alla pubblicazione del nuovo materiale della band.

Guarda il video:

Sicuramente sarà uno dei dischi più attesi degli ultimi 10 anni, sarà il primo dei Red Hot Chili Peppers dal ritorno del chitarrista storico John Frusciante, subentrato nel 2019 dopo dieci anni di assenza a Josh Klinghoffer che, a sua volta, aveva lo aveva sostituito nel 2009. Su questo ritorno il batterista Chad Smith ha dichiarato: “Ormai John è tornato da un po’. Quindi il tutto risulta del tutto naturale. Ci è dentro completamente. Sta lavorando duro. Suonerà diverso. Ma suonerà comunque proprio come noi quattro, perché noi abbiamo questa chimica speciale insieme. Sarà un album da Red Hot Chili Peppers, ma sarà diverso e nuovo, e secondo me questa è una gran cosa. Noi lo amiamo e ne andiamo fieri e ripartiamo da qui”.