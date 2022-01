David Bowie, "L'uomo che cadde sulla Terra" diventa una graphic novel. Guarda le prime bellissime tavole

Il film del 1976 L'uomo che cadde Sulla Terra (The Man Who Fell to Earth), film di fantascienza del 1976 diretto da Nic Roeg, è forse il ruolo cinematografico più iconico portato sul grande schermo dal leggendario David Bowie.

La sua immagine, così immediatamente riconoscibile e potentissima, sarà utilizzata per la trasposizione in formato graphic novel del romanzo originario del 1963 scritto da Walter Tevis. Il libro sarà distribuito dalla Titan Comics entro la fine del 2022 e verrà realizzato da Dan Watters (autore di Cowboy Bebop) con disegni del comix maker Dev Pramanik (Dune: House Atreides).

Analogamente al film del 1976, diretto dal regista Nicolas Roeg, la graphic novel della Titan Comics racconterà la storia di Thomas Jerome Newton, un extraterrestre che atterra sulla Terra alla disperata ricerca dell'acqua necessaria alla sopravvivenza del suo pianeta natale. Nonostante i successi e le ricchezze accumulate Thomas Jerome Newton dovrà escogitare un modo per riportare l'acqua sul suo pianeta, affrontando anche una maggiore curiosità da parte della stampa, del governo degli Stati Uniti e di una società rivale.

"L'uomo che cadde sulla Terra è un capolavoro di film con molte cose da dire sugli uomini, sulla Terra e su molte cose nel mezzo", ha dichiarato l'autore Dan Watters, "Ci sono tante idee nel film riguardo alla crisi climatica e all'avidità delle industrie che sono più rilevanti ora rispetto a quando Nicolas Roeg decise di realizzare la pellicola. E allora eccoci qui".

Guarda le prime tavole del progetto: