Queen, Brian May ha aiutato un bambino di 8 anni a ritrovare la sua chitarra smarrita: l'incredibile storia

Un bambino inglese di otto anni, Emerson Liu Bancroft è tornato in possesso della chitarra che aveva perso, un modello di chitarra classica Alhambra, grazie al potere dei social media, all’interessamento dell’attrice e cantante Mazz Murray e anche con l’aiuto di una leggenda del rock come Brian May dei Queen.

Il 14 gennaio scorso, Mazz Murray ha trovato la chitarra ancora nella sua custodia vicino ad una fermata della metropolitana nella zona dei teatri del West End di Londra, ha scattato una foto e l’ha postata sul suo account Instagram chiedendo aiuto per restituirla al legittimo proprietario.

Nel suo post ha taggato anche Brian May, con cui ha stretto amicizia dopo aver fatto parte del cast del musical We Will Rock You ispirato alla carriera dei Queen. May ha diffuso la storia ai suoi 2.9 milioni di follower e ha avuto l’idea di chiedere quale spartito ci fosse dentro la custodia, per identificare il vero proprietario. Dopo qualche giorno, il piccolo Emerson ha risposto identificando gli spartiti su cui stava facendo pratica: la colonna sonora di Harry Potter e quella di Star Wars.

Mazz Murray ha incontrato Emerson davanti al Novello Theatre dove sta attualmente andando in scena nel musical Mamma Mia! Brian May si è collegato via Zoom per salutare il piccolo chitarrista.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Brian Harold May (@brianmayforreal)

È la seconda volta questo mese che Brian May rende felici i bambini: il 27 gennaio è andato in onda il primo episodio di una show musicale per teenager intitolato Andy and the Band in cui il chitarrista dei Queen interpreta il ruolo del «Padrino del Rock» e suona anche con la band formata dai giovanissimi rocker protagonisti dello show, Andy and the Odd Socks, in un pezzo intitolato Planet Rock che uscirà come singolo l’11 febbraio. «Ho accettato di partecipare allo show perché è una storia molto toccante che parla di quello che succede nella vita dei ragazzi più giovani, di come possano perdere la fiducia in sé stessi e di quello che si può fare per aiutarli» ha dichiarato Brian May, «Ho dei nipoti e so quanto possano essere marginalizzati nella scuola e nella società di oggi. Bisogna educare anche gli adulti contro il bullismo, non solo i giovani».