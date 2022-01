Quella volta che Robin Williams ruppe il naso a Robert De Niro: "I medici dissero che per sbaglio me lo sistemò"

Nel 1990 uno dei più grandi attori di tutti i tempi, Robert De Niro (premio Oscar come miglior attore non protagonista nel 1975 per Il Padrino II e come miglior attore protagonista per Toro Scatenato nel 1981) e uno dei comici più geniali e intensi di sempre, Robin Williams, si ritrovano insieme sul set del film Risvegli.

È una pellicola drammatica e toccante, girata da Penny Marshall (la regista di Big con Tom Hanks che nel 1988 è il primo film diretto da una donna ad incassare più di 100 milioni di dollari in America) e basata sulla biografia del 1973 del neurologo e scrittore inglese Oliver Sacks,in cui si racconta degli esperimenti fatti per aiutare i pazienti rimasti in stato catatonico dopo essere stati colpiti da bambini dall’epidemia di meningite del 1927.

Robin Williams interpreta il Dottor Malcolm Sayer che riesce a risvegliare Leonard Lowe, interpretato da Robert De Niro, aiutandolo a riadattarsi alla vita quotidiana in un’altra epoca. Il risveglio non dura a lungo, ma secondo Sayer anche se Leonard torna ad essere assente, la scoperta della vita e il suo desiderio di viverla sono il risultato migliore dell’esperienza, e lo accompagneranno per sempre. Nell’ultima scena, il dottore si siede davanti al suo paziente davanti ad una tavola che usano per comunicare e gli dice: «Cominciamo».

Il film viene girato al Kingsboro Psychiatric Center di Brooklyn e molte comparse sono veri pazienti dell’istituto. Per Robert De Niro e Robin Williams è un’interpretazione molto fisica e impegnativa, premiata dalla critica con un National Board of Review Award a pari merito, che si aggiunge ad altri due premi della critica e alla candidatura a tre Oscar ricevuti dal film. Nel 1991 durante la sua partecipazione allo show televisivo The Johnny Carson Show, Robin Williams ha anche raccontato un aneddoto avvenuto durante le riprese: «Mentre giravamo una scena, per sbaglio ho rotto il naso a Robert De Niro». Robin Williams ha spiegato: «Dovevo tenerlo fermo mentre aveva una crisi, e il mio gomito ha fatto bam sul suo naso. A quel punto tutto si è fermato, le persone che lavoravano sul set si sono paralizzate e tutti aspettavano una reazione da parte di Bob» ha scherzato Robin William, «Invece contrariamente a quello che si pensa, è una persona molto gentile». De Niro dice a tutti che non è successo niente, le riprese si fermano e viene portato in ospedale, dove a quanto pare il dottore gli dice che in realtà nei momenti di confusione successivi al colpo, Robin Williams gli ha raddrizzato il naso, probabilmente sempre per sbaglio.