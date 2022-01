Audioslave, Chris Cornell in studio con la band in alcuni video inediti pubblicati in rete. Guardali qui

Gli Audioslave, a sorpresa, hanno pubblicato sei brani registrati dalla band con Chris Cornell durante le AOL Sessions del 2003.

I sei brani, che comprendono Cochise, Like A Stone, Show Me How To Live, I Am The Highway, What You Are e Gasoline, sono stati pubblicati per la prima volta sul canale ufficiale della band. L'esibizione è stata registrata il 7 dicembre 2003

Le clip offrono per la prima volta di apprezzare la potenza e la trasversalità di una delle superband più innovative nel panorama rock degli ultimi vent'anni, oltre che la dinamicità del compianto Chris Cornell, irripetibile voce e frontman.

Guarda QUI i video: