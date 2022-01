David Bowie, Noel Gallagher esegue una cover di Valentine's Day per il concerto tributo "Bowie Celebration". Ascoltala qui

Noel Gallagher ha partecipato alla "Bowie Celebration", il concerto evento trasmesso in livestream dedicato al Duca Bianco in occasione di quello che sarebbe stato il suo 75° compleanno.

Alla serata sono stati coinvolti anche amici storici e collaboratori di lunga data di Bowie come Gary Oldman, Ricky Gervais, Evan Rachel Wood, Simon Le Bon e John Taylor dei Duran Duran, i Def Leppard e i Living Colour, oltre alla storica band che accompagnava il Duca Bianco in tour e in studio.

Noel Gallagher ha realizzato una cover di Valentine's Day, il singolo pubblicato originariamente nell'album The Next Day del 2013.

Guarda il video e ascolta la versione realizzata dal rocker di Manchester: