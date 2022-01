Radiohead: Thom Yorke pubblica il primo singolo del progetto The Smile. Ascolta qui You Will Never Work in Television Again

Il trio The Smile, che comprende anche Thom Yorke e Johnny Greenwood dei Radiohead insieme con il batterista dei Sons of Kemet Tom Skinner, ha rivelato il suo singolo di debutto You Will Never Work in Television Again.

Si tratta della pubblicazione ufficiale della traccia, che però fece il suo debutto live durante il livestream di Glastonbury ‘Live at Worthy Farm’ del 2021. Il set includeva anche altre canzoni del gruppo. La canzone ha oggi anche un suo videoclip.

Il brano è prodotto dal collaboratore di lunga data dei Radiohead, Nigel Godrich, il quale avrebbe lasciato intendere che un intero LP sarebbe quasi pronto e sarà presto pubblicato. Il tono di questa You Will Never Work in Television Again è decisamente rock, con una durata di meno di tre minuti, con un ritmo piuttosto spinto e tirato per l’intera durata del brano. Yorke, alla voce, con il testo racconta la storia di un predatore che usa una posizione di potere per prevaricare gli innocenti.

Finora non sono stati rivelati ulteriori dettagli in merito alla pubblicazione di un album. Sappiamo però che gli Smile suoneranno ben tre show, nell’arco di 24 ore, in un global livestream, permettendo a ogni parte del mondo di poter godere dello spettacolo in diretta. I concerti si svolgeranno tutti al Magazine London, alle 15.00 e alle 20.00 del 29 gennaio, e alle 6:00 del 30 gennaio (orari Eastern Time). È possibile che nel corso di questi live vengano rilasciate delle novità in merito al disco e alla sua uscita.

Ascolta il brano: