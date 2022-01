Noel Gallagher ha pubblicato a sorpresa un brano per festeggiare l'arrivo del nuovo anno. Il pezzo si intitola Trying To Find A World That’s Been And Gone: Part 1 (Demo). Nel messaggio pubblicato in rete Noel ha aggiunto di aver "finito, da una decina di giorni, di lavorare al suo nuovo album" e ha espresso il desiderio di incontrare i suoi fan live la prosima estate.