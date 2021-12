Ozzy Osbourne lancia la sua collezione di NFT, le Cryptobatz! Guarda le foto

Ozzy Osbourne a 73 anni continua ad essere al passo con i tempi quando si tratta di entrare nell’immaginario collettivo con la sua presenza oscura e la leggenda del Principe delle Tenebre che ha creato.

La sua ultima mossa è stata trasformare l’episodio più folle della sua carriera in un Non Fungible Token, il formato digitale quotato in criptovalute che rende unici e collezionabili estratti di audio e video, poster e foto e che sta rivoluzionando il mercato dell’arte contemporanea.

Ozzy Osbourne ha prodotto 9.666 NFT del momento in cui il 20 gennaio 1982 durante un concerto al Veteran Memorial Auditorium di Des Moines, in Iowa, ha staccato con un morso la testa di un pipistrello che gli è stato lanciato sul palco dal fan diciassettenne Mark Neal.

Ozzy ha sempre detto che pensava che il pipistrello fosse di plastica. In realtà era vero (Mark Neal ha spiegato di averlo portato al concerto già morto, ma secondo altre ricostruzioni era vivo), e Ozzy è stato anche portato in ospedale per essere curato contro la rabbia.

È uno dei momenti più assurdi nella storia del rock (la rivista Rolling Stone lo ha messo al secondo posto nella lista dei Rock Wildest Myths). Nel 2019 per celebrare i 37 anni dall’episodio Ozzy ha messo in vendita sul suo sito personale un pipistrello giocattolo con la testa staccabile, l’Ozzy Plush Bat, che è andato esaurito in poche ore. Adesso ha deciso di trasformare quel momento in un’opera d’arte digitale chiamata Cryptobatz.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ozzy Osbourne (@ozzyosbourne)

L’idea gli è venuta dopo aver cercato di acquistare per natale un NFT chiamato Boring Ape: «Dopo averci provato per ore ho deciso di creare il mio NFT. I collezionisti e i fan andranno fuori di testa» ha detto Ozzy.

Quando gli è stato chiesto come vorrebbe essere ricordato ora che è diventato anche un’opera d’arte, Ozzy ha risposto: «Non è quello che vorrei, ma so che sarò sempre l’uomo che ha staccato la testa ad un pipistrello a morsi. Il mio epitaffio non sarà mai: “, un uomo che ha fatto del bene”, sarà: “Qui riposa Ozzy Osbourne il pazzo che ha morso un pipistrello” ma va bene così».