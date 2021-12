Black Sabbath, Tony Iommi: "quando Ozzy mi disse che sapeva cantare pensavo mi prendesse in giro"

In una recente intervista il grande Tony Iommi, chitarrista dei Black Sabbath, ha raccontato i primi giorni della band e l'incontro con Ozzy.

"Andammo in un negozio di musica in cerca di un cantante e trovammo questo biglietto che diceva 'Ozzy Zig è in cerca di un ingaggio'. Dissi a Bill che conoscevo solo un Ozzy, era uno della scuola, ma non poteva essere lui. Non sapevo potesse cantare!" ha raccontato il chitarrista dei Black Sabbath, "Abbastanza certo della cosa andammo da Ozzy e sua madre alla porta disse 'Johnny, è per te'. Ci venne incontro nel corridoio, lo vidi e dissi a Bill: 'Lascia perdere, lo conosco'. Non avrei immaginato nemmeno per un secondo che fosse in grado di cantare, pensavo mi prendesse in giro".

"Quindi parlammo con lui e ce ne andammo", ha aggiunto Iommi, "e Bill disse, 'Cosa c'è che non va?' e io risposi: "Beh, andavo con lui a scuola. Per quanto ne so, non l'ho mai sentito come cantante. Penso che sia un fallimento. Pochi giorni dopo, Ozzy è venuto con Geezer a casa mia in cerca di un batterista. Bill era lì in quel momento e dissi: 'Beh, Bill è un batterista'. Quindi ci siamo guardati e abbiamo detto 'OK, proviamo.' Ed è quello che abbiamo fatto. Abbiamo deciso di fare un tentativo e vedere cosa sarebbe successo. Fu un tale baccano!"