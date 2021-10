Ozzy Osbourne: in arrivo il film sulla sua storia d'amore con Sharon

La realizzazione di un biopic su Ozzy e Sharon Osbourne è sempre più vicina. Secondo quanto scritto da Variety il candidato all'Oscar, Lee Hall - sceneggiatore del film su Elton John, Rocketman (2019), e di Billy Elliott (2000) - sta scrivendo il progetto sulle vite vorticose della coppia.

"La nostra relazione a volte è stata spesso selvaggia, folle e pericolosa, ma è il nostro amore imperituro a tenerci insieme", ha dichiarato Sharon Osbourne. Il biopic conterrà musica dei Black Sabbath e materiale della carriera solista di Ozzy Osbourne.

Aimée Osbourne (la figlia più grande della coppia) aveva già rilevato a NME nel novembre 2020, che il team si stava "preparando a iniziare il casting" in quel momento. "Trovare il giusto tipo di attori per ritrarli sarà impegnativo. Penso che dovranno essere interpretati la loro autenticità, vulnerabilità e il loro carisma, perché sono entrambi così unici. Ma ho fiducia che troveremo le persone giuste”.

L'anno scorso, Ozzy aveva raccontato a proposito del biopic: "Da quanto ho capito, si tratta di me e Sharon e della nostra relazione. Parla di come ci siamo incontrati, innamorati e sposati. Lei è la mia altra metà. È cresciuta molto con me, e io sono cresciuto molto con lei”.

“Spero che sia una storia con cui tutti possano relazionarsi", aveva dichiarato Sharon nella stessa occasione. "Il nostro film sarà molto reale", aveva spiegato ancora. "Sarà un film adulto per adulti".