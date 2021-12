Chad Smith rivela il segreto della longevità dei Red Hot Chili Peppers: "La forza è nella nostra collettività!"

Chad Smith ha avuto occasione di chiacchierare di musica e processo creativo niente di meno che son Sammy Hagar, suo compagno di band nei Chickenfoot ed ex cantante dei Van Halen.

I due, nello studio di Hagar, hanno improvvisato insieme qualche brano, ma prima hanno parlato dei Red Hot Chili Peppers e del loro segreto che li porta ad essere, ancora oggi, una delle più grandi band del rock.

A quanto pare, la forza della band sta tutta nella creazione collettiva: “Sai, non è solo uno di noi – ha rivelato Smith, alla domanda su chi porta le idee per primo in sala prove – Per la maggior parte delle volte, arriva prima la musica e poi i testi e la melodia, ma nessuno porta mai una canzone finita”.

Nel video della session, pubblicato su YouTube, si vede a questo punto un Sammy Hagar piuttosto scioccato e impressionato dal processo creativo dei Red Hot: “È così strano, dopo tutti questi anni! È così incredibile che voi ragazzi andiate così d’accordo e che riusciate a lavorare così. Per la maggior parte delle band, creare così liberamente vorrebbe dire litigare dopo cinque minuti. Massimo rispetto per voi!”.

“Penso questo contribuisca alla longevità della nostra band – ha risposto Smith – Non so per quanto tempo andremo avanti. Continuiamo ad amare ciò che facciamo e ci sentiamo importanti per gli altri, creando nuova musica, tutti sono ancora appassionati di essere nella band. Siamo così fottutamente fortunati che le persone vengano ancora a vederci. Non so perché la nostra musica entri in contatto con le persone, ma è un vero dono e lo adoriamo”.

I Red Hot Chili Peppers torneranno in Italia per la loro data al Firenze Rocks, il prossimo 18 giugno 2022.