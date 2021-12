Liam Gallagher + Kasabian: UFFICIALE in concerto al Lucca Summer Festival il 6 luglio 2022. Tutte le info

L’atteso recupero del concerto di Liam Gallagher si arricchisce della presenza straordinaria dei Kasabian. Due concerti in una sola serata, il meglio del Brit Rock sullo stesso palcoscenico.

I biglietti per i concerti di Liam Gallagher rinviati nel 2020 e 2021 rimangono validi.

Nuove disponibilità di biglietti saranno in vendita da questa mattina.

A soli tre giorni da Natale Lucca Summer Festival annuncia un appuntamento che suona come un regalo per tutti gli appassionati di musica. Liam Gallagher recupererà il prossimo 6 Luglio il concerto già programmato nelle edizioni 2020 e 2021 e poi rinviato causa della crisi pandemica.

Ma c’è di più: sul palco di Piazza Napoleone saliranno anche i Kasabian, la band inglese che ha venduto più di 5 milioni e mezzo di album in tutto il mondo nell’arco della sua carriera, già headliner di Festival prestigiosi come Glastonbury e Reading & Leeds.

Due concerti in una sola serata, un’occasione unica di ascoltare dal vivo due esponenti di spicco della scena rock britannica.

Liam Gallagher arriverà a Lucca un mese dopo i due attesissimi show già sold out a Knebworth Park dove anche in quell’occasione dividerà il palco con i Kasabian che hanno a loro volta da poco terminato un tour che ha fatto registrare 15 sold out nei club britannici.

Per la band di Leicester sarà anche l’occasione di presentare il nuovo album anticipato nei mesi scorsi dal singolo Alygatyr.

BIGLIETTI:

I biglietti per il concerto di Liam Gallagher già in possesso degli spettatori rimarranno validi.

L’aggiunta dei Kasabian sarà un modo per Lucca Summer Festival di ringraziare tutti quei fans che hanno atteso pazientemente per due anni di vedere questo spettacolo

Nuove disponibilità di biglietti per questo evento saranno in vendita da questa mattina sul circuito Ticketone.