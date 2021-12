Queen, Brian May: "Ho preso il Covid ad una festa di compleanno. Ho fatto un errore"

Il chitarrista dei Queen è risultato positivo al Covid. Brian May lo ha annunciato negli scorsi giorni attraverso un messaggio su Instagram, ma ora ha spiegato come può aver contratto l'infezione: "ho fatto un errore".

Brian May dei Queen ha rivelato di essere risultato positivo al COVID dopo aver partecipato a una festa di compleanno. Postando su Instagram un paio di videomessaggi intitolati "Life After The Double Red Line" Brian May ha rivelato come lui e sua moglie Anita Dobson abbiano partecipato a una festa di compleanno, credendo di ritrovarsi in una "bolla sicura": "Mi sono sentito in modo orribile, è la peggiore influenza che si possa immaginare".

"Sabato scorso io e mia moglie abbiamo deciso di andare a un pranzo di compleanno e abbiamo pensato che non saremmo stati in molti, che tutti sarebbero stati vaccinati co tripla dose e che tutti avrebbero avuto un tampone negativo effettuato la mattina. Sembrava che fosse organizzato in modo molto sicuro, abbiamo corso il rischio e siamo andati alla festa. A pensarci bene forse abbiamo preso la decisione sbagliata".

“Sembrava una situazione sicura. I test erano negativi, cosa potrebbe essere andato storto?" Ha aggiunto il chitarrista. "La nuova variante sembra essere così incredibilmente trasmissibile che non sono nemmeno certo che possiamo stare al sicuro: questa cosa si sta diffondendo a un ritmo così allarmante".

