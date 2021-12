Bruce Springsteen ha venduto il suo catalogo musicale per 500 milioni di dollari

Secondo quanto riportato Bruce Springsteen ha venduto i nastri e i diritti di pubblicazione dei suoi dischi a Sony Music firmando un accordo per il valore di circa 500 milioni di dollari. Il boss ha pubblicato tutti i suoi album tramite l'etichetta Columbia Records di proprietà Sony Music Entertainment fin dall'album di debutto del 1973 Greetings From Asbury Park, N.J..

Secondo quanto riferito dal magazine Billboard la vendita concederà alla casa discografica la proprietà sull'intero catalogo del Boss, che include 20 album in studio, 300 brani, 7 EP, 23 dischi live e tanto altro materiale.

Il mese, secondo quanto riferito dalle fonti, il Boss stava trattando la vendita con la casa discografica per un valore attorno ai 350 milioni di dollari, sia per la gestione delle pubblicazione che per i master originali.

Bruce Springsteen è solo l'ultimo dei grandi rockers ad aver venduto il proprio catalogo nell'ultimo anni, seguendo l'esempio di alcuni illustri colleghi come Bob Dylan, Stevie Nicks e Neil Young.

Dylan ha venduto il suo catalogo a Universal Music Publishing Group per 300 milioni di dollari, Neil Young con Hipgnosis Songs Fund che ha acquistato il 50% dei diritti sul suo catalogo per 150 milioni di dollari.