I Foo Fighters hanno pubblicato la loro canzone di Natale. Ascolta qui la cover di Run Rudolph Run

I Foo Fighters hanno pubblicato ufficialmente la loro cover di Run Rudolph Run, brano natalizio del grande Chuck Berry.

Il brano venne originariamente suonato dal vivo dalla band nella serie Amazon Music Holiday Plays lo scorso Natale. Ma ora la band ha registrato il brano in studio e lo ha pubblicato su tutte le piattaforme di streaming online.

Run Rudolph Run venne pubblicato dal padre del rock and roll Chuck Berry nel 1958 e da allora è stato reinterpretato da decine di grandi rockers tra cui Lemmy Kilmister e Billy Gibbons degli ZZ Top all'interno di una compilation intitolata We Wish You A Metal Xmas And A Headbanging New Year.

Ascolta qui Run Rudolph Run nella versione dei Foo Fighters: