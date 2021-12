La storia di Jingle Bell Rock, quando la tradizione del Natale incontrò la leggerezza degli anni '50

Jingle Bell Rock è senza alcun dubbio da più di mezzo secolo una delle più risuonate canzoni natalizie all'interno delle case di tutto il mondo. Una canzone rockabilly in grado, fin dalla prima nota, di donare leggerezza, atmosfera ed eleganza ad ogni ambiente durante il periodo delle feste.

Ma qual è la storia di questa dolce e indimenticabile canzone natalizia? Quando a Bob Helms, cantautore country, venne offerta per la prima volta la possibilità di interpretare una nuova canzone natalizia rimase scettico riguardo all'idea di mischiare l'atmosfera del Natale al significato del rock and roll nel 1957. Nell'ottobre di quell'ano accettò e assieme alla Decca Records pubblicò Jingle Bell Rock. "È diventata parte stessa del Natale, fa sentire bene la gente", dichiarò in seguito Helms.

Jingle Bell Rock venne scritta stranamente da due uomini di mezza età: un professionista delle pubbliche relazioni chiamato Joseph Carleton Beal e un dirigente pubblicitario chiamato James Ross Boothe. In un'intervista del 1986 Bob Helms disse di aver dato un contributo significativo alla canzone, senza essere accreditato.

Il singolo divenne immediatamente un successo e il 45 giri conteneva anche un Lato B dal titolo Captain Santa Claus (And His Reindeer Space Patrol). Helms con Jingle Bell Rock raggiunse per la prima volta la Billboard Top 100 nel 1958 e ci ritornò a sorpresa nel 2018.