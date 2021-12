Keanu Reeves: ecco quali sono i tre film che secondo lui definiscono al meglio la sua carriera. Siete d'accordo?

Keanu Reeves recita dal 1985 ed ha interpretato, ad oggi, quasi settanta ruoli cinematografici. Durante una recente intervista rilasciata ad Esquire per promuovere l'imminente sequel The Matrix Resurrections, l’attore ha elencato i tre film che ritiene i più significativi della sua carriera.

Al primo posto per Reeves compare Matrix del 1999, chiarendo di conteggiare l'intera trilogia di fantascienza (The Matrix Reloaded e The Matrix Revolutions, entrambi del 2003) come un pezzo unico.

L’attore sceglie poi il film horror del 1997 L'avvocato del diavolo per il secondo posto: un racconto faustiano del bene contro il male, con Keanu nei panni di Kevin Lomax, un avvocato prodigio con un record impeccabile di casi vincenti, che viene invitato ad entrare nello studio legale di New York di proprietà di John Milton (Al Pacino), che potrebbe essere Satana.

Infine, come cenno al suo lavoro nel genere d'azione, Keanu indica per il terzo posto uno dei suoi primi successi, Point Break del 1991, in cui ha recitato con Patrick Swayze. La storia di un gruppo di surfisti rapinatori di banche e dell'agente dell'FBI sotto copertura inviato per arrestarli.