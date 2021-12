Le regole fondamentali per la perfetta playlist rock da viaggio: ecco quanto deve durare

Quante canzoni ci vogliono per creare la playlist perfetta per un viaggio in macchina? Gli esperti di una compagnia di assicurazioni automobilistica inglese hanno deciso di rispondere alla domanda e hanno commissionato uno studio per calcolare la durata precisa di ogni playlist, a seconda della lunghezza del viaggio.

Lo studio ha analizzato i dieci viaggi più popolari negli Stati Uniti, tra cui la Route 66 e la California Big Sur Coast Highway ma anche la Great Ocean Road in Australia, la Wild Atlantic Highway in Irlanda e quella che attraversa il Snowdonia National Park in Galles.

«Il rock è perfetto per un viaggio di 6 ore e 36 minuti, la durata esatta per farsi accompagnare da una playlist di 63 canzoni» spiega lo studio, «La musica classica invece può arrivare a cinque ore e 42 minuti con una selezione di 74 brani». Ognuno può scegliere la musica che preferisce mentre sta guidando l’automobile, ma la compagnia di assicurazioni inglese ha messo a punto uno schema preciso, combinando i dati sulle distanze di Google Maps e quelli sui brani e le playlist più popolari di ogni genere musicale raccolte da Spotify, e ha calcolato anche quante sono le canzoni perfette per ognuno dei dieci viaggi della sua lista: per percorrere tutti i 3755 chilometri della Route 66 da Chicago a Santa Monica ci vuole una playlist di 417 canzoni rock, per la strada che corre lungo la costa della California fino a Big Sur solo 32, per la Pacific Coast Highway che da San Francisco arriva fino a Dana Point in California anche se è molto più breve della Route 66 sono state calcolate almeno 415, viaggiare lungo la Blue Ridge Parkway che si estende per 759 chilometri attraverso la Virginia e la Carolina del Nord invece richiede almeno 156 brani.