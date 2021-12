I The Cure hanno annunciato a sorpresa il loro ritorno dal vivo in Italia.

La band di Robert Smith sarà in concerto a Bologna, Firenze, Padova e Milano.

LE DATE:

31 Ottobre 2022 - UNIPOL ARENA - Bologna

1 Novembre 2022 - MANDELA FORUM - Florence

3 Novembre 2022 - KIOENE ARENA - Padova

4 Novembre 2022 - FORUM -Milan

Biglietti in vendita dal prossimo 10 dicembre. Tutte le info e le date del tour QUI