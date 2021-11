Oasis, Liam Gallagher e i "fenomeni paranormali" durante la registrazione di Definitely Maybe: "i mobili si muovevano da soli"

Liam Gallagher le ha viste tutte, nella sua vita. Anche le case stregate. L’ex voce degli Oasis, infatti, ha raccontato di aver soggiornato in una casa che, secondo lui, era stregata.

I fatti risalgono alle registrazioni dell’album degli Oasis Definitely Maybe, nel 1993. La band si trovava nella dimora Monnow Valley, con annesso studio, vicino a Monmouth, nel South Wales. La residenza era stata affittata alla modica cifra di 800 sterline al giorno, per poter registrare il disco senza distrazioni. Ma così non fu.

Secondo quanto raccontato da Liam nel libro, ancora inedito, Supersonic, la casa era posseduta, o perlomeno lo era la camera da letto del giovane Gallagher. Lo riporta il Daily Mirror, che ha pubblicato un estratto del libro. “Andai a letto – ha ricordato il rocker di Manchester – e quando mi svegliai la mattina seguente tutti i mobili erano stati spostati. Allora andai giù e dissi ‘Sentite, deve essere stregata per forza, devo cambiare stanza’”. Liam era così scosso da non ricordare quasi nulla delle canzoni registrate: “Non ho molta memoria delle session. Mi stavo cag***o sotto”.

A quanto pare anche il chitarrista degli Oasis, Bonehead, era piuttosto convinto della presenza dei fantasmi in quella dimora. Proprio lui si ricorda alcuni membri dello staff parlare della stanza di Liam come di quella “posseduta”.