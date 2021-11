Damon Albarn e quella volta he disse di no ad un album con David Bowie: "È uno dei miei più grandi rimpianti di sempre"

Damon Albarn avrebbe potuto creare un album con David Bowie. Il progetto, però, non andò mai in porto, e questo rimane uno dei più grandi rimpianti dell’artista.

Le similitudini tra i due artisti non sono mai mancate, e Albarn è stato spesso definito un moderno David Bowie, per la sua creatività artistica e per il suo percorso. Il suo nuovo lavoro solista, The Nearer the Fountain, More Pure the Stream Flows, rispecchia perfettamente la fase in cui il cantante dei Blur si trova oggi e la sua maturità raggiunta. Proprio come i vari momenti della carriera del Duca Bianco sono sempre stati tradotti in album e personaggi diversi. Proprio come Bowie, Albarn non è mai rimasto aderente a un solo suono o un genere specifico, ma da sempre ha cercato di muoversi seguendo i tempi e l'umore della società.

La collaborazione tra i due avrebbe potuto nascere proprio grazie ad un interessamento da parte di Bowie, come ha raccontato Albarn a The Scotland Herald: “David Bowie ha chiesto a me e Ray Davies di fare un album con lui. Si trattava seriamente di una cosa che stavamo per fare. Mi ha chiamato mentre suonava in Svizzera, nel suo backstage, e sono andato a trovarlo e lui ha detto: 'Beh, lo faremo, ma se questo tour continua ad andare bene come di fatto è, allora io continuerò ad andare in tournée'".

Ovviamente, le date live andarono benissimo e furono molte, ed ecco perché il progetto di lavorare insieme, di fatto, finì in un nulla di fatto. “Ed è per questo che non c'è un album – ha aggiunto Damon – Rimpiango di non averlo fatto. Immagino come sarebbe potuto essere!”.

Il creatore dei Gorillaz, comunque, ha avuto l’occasione di condividere il palco con il compianto Duca Bianco. Nel 2003, infatti, i due cantarono e suonarono insieme "Fashion", brano tratto dall’album di Bowie Scary Monsters (and Super Creeps) del 1980. Non proprio come un album insieme, ma comunque una grande emozione.