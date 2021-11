The Beatles, Stella McCartney presenta la capsule Get Back in occasione dell'uscita del documentario di Peter Jackson

La capsule Stella McCartney x The Beatles: Get Back, una celebrazione della leggendaria band britannica, prende il nome da un brano del loro ultimo album Let It Be e dal documentario in uscita il 25 novembre su Disney+. Annunciata come parte della collezione Spring 2022, la capsule è costituita da un guardaroba essenziale con capi consapevoli, unisex, con grafiche monocromatiche, ispirate a copertine e tipografie tra le più iconiche del quartetto, in contrasto con vivaci stampe psichedeliche del collettivo The Fool.

La capsule Stella McCartney x The Beatles: Get Back è stata presentata il 18 novembre con un evento presso i leggendari Henson Recording Studios di Los Angeles, che verrà replicato visivamente ed energicamente in tutto il mondo, tramite esperienze coinvolgenti che mescolano moda e musica, all'interno di ogni boutique di Stella McCartney. Come a Milano, in occasione della Music Week e in Via Santo Spirito 3, dove il 24 novembre si celebrerà il lancio della collezione con un cocktail e live music a sorpresa.





"Get Back è molto più di una canzone o un concerto. È la storia senza tempo di amici di una vita che si riuniscono per creare qualcosa di incredibile con allegria ed estremo coraggio, mentre si trovano in prima linea nella spinta verso il cambiamento. I Beatles sono stati i volti di un movimento culturale diretto ad un cambiamento positivo che continua a influenzare la vita di milioni di persone in tutto il mondo. Mi auguro che questa capsule trasmetta e celebri questi messaggi universali a una nuova generazione". - Stella McCartney



Diretto da Peter Jackson, tre volte Premio Oscar, The Beatles: Get Back segue John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr mentre pianificano il loro primo spettacolo dal vivo dopo oltre due anni. Montato su un materiale di oltre 60 ore di filmati girati nel 1969, il documentario mostra il calore, il cameratismo e il genio creativo che contraddistinguono l'eredità dell'iconico quartetto. Offre un’intima visione delle ultime sessioni di registrazione dei Beatles e presenta la loro estrema performance dal vivo insieme - un concerto sul tetto di Savile Row a Londra. Per la prima volta lo spettacolo sarà visto pubblicamente nella sua interezza.



Reinterpretando questo momento cruciale della storia musicale e politica attraverso un'estetica importante per la generazione attuale, i must della capsule includono un bomber in nylon rigenerato ispirato al guardaroba di Paul McCartney, denim in cotone organico con lavaggio a galassia, un cappotto cardigan patchwork, tute in maglia e accessori, con grafiche e collage sull'iconografia della band. A questi si contrappongono le grafiche stravaganti e colorate del collettivo The Fool su t-shirt, maglioni e felpe con cappuccio, oltre a una versione vivace della scarpa da ginnastica unisex Reclypse, la sneaker vegana di Stella fino ad oggi più sostenibile.



Stella McCartney x The Beatles: Get Back sarà disponibile in esclusiva su stellamccartney.com, nei negozi Stella McCartney e su Net-a-Porter a partire da oggi 19 novembre.