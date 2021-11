Bruce Springsteen potrebbe tornare in tour in Italia nel 2022. Le date a Ferrara e Roma

Bruce Springsteen potrebbe tornare a suonare in Italia con la E Street Band nel 2022.

Secondo quanto riportato dai principali quotidiani italiani il gande Boss dovrebbe tenere i suoi due attesissimi concerti a Ferrara e Roma il 20 e 22 maggio prossimi.

Se tutto sarà confermato Bruce Springsteen si esibirà per la prima volta nella città estense e ritornerebbe al Circo Massimo di Roma.

A proposito di concerti oggi esce The Legendary 1979 No Nukes Concerts, l'incredibile testimonianza del concerto di beneficenza MUSE tenutosi al Madison Square Garden da Bruce Springsteen. Il film, e il disco, rappresentano una delle migliori performance di Bruce Springsteen pubblicata in alta qualità e che mantiene intatta la carica e l’esplosività dei pochi filmati esistenti dell’epoca delle esibizioni con la E Street Band.

Il The Legendary 1979 No Nukes Concerts viene pubblicato in HD nei formati 2CD con DVD, 2CD con Blu-Ray e 2LP. Il film è inoltre disponibile a livello mondiale in HD per il digital download e sulle piattaforme di streaming (dal prossimo 23 novembre).