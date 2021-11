The Who, Roger Daltrey contro i Rolling Stones: "sono una mediocre band da pub"

In una recente intervista rilasciata per il canale musicale Coda Collection (guarda QUI i video), il frontman degli Who Roger Daltrey ha descritto i Rolling Stones come una "mediocre band da pub".

L'attacco di Daltrey contro gli Stones arriva poche settimane dai commenti di Paul McCartney, che aveva etichettato la band di Mick Jagger e Keith Richards come una "cover band blues", portando all'immediata reazione del frontman degli Stones durante un concerto del loro No Filter Tour in America

Roger Daltrey ha ha così argomentato il suo punto di vista sui Rolling Stones: "Davanti a Mick Jagger bisogna togliersi il cappello. È il frontman rock 'n' roll numero uno al mondo. Ma come band, se ti trovassi fuori da un pub e sentissi quella musica provenire una sera dall'interno del locale penseresti 'Beh, è ​​una band da pub proprio mediocre!'".

Durante l'intervista il cantante inglese ha poi confessato la sua invidia nei confronti di Robert Plant la cui esperienza con i Led Zeppelin è stata molto diversa dall'esperienza di Daltrey con gli Who: "Nelle nostre canzoni non c'erano assoli, erano tutte cantate! Robert Plant - Percy, come lo chiamiamo noi - è un mio ottimo amico e ogni tanto ci scherziamo su. Mi disse che potevi andare a leggere un libro quando Jimmy Page iniziava a fare un assolo di chitarra o quando ne faceva uno Bonham con la batteria. Mi chiedo come sarebbe stato essere in una band come quella!".

Durante l'intervista il frontman degli Who ha affermato anche di odiare profondamente internet: "Non avrei mai pensato che ne sarebbe venuto fuori qualcosa di buono. Penso che se non stiamo attenti probabilmente segnerà la fine della nostra civiltà".