Blink-182, Tom DeLonge: "La reunion? È solo una questione di tempo"

Tom DeLonge, durante un'intervista rilasciata al The Late Late Show di James Corden, ha parlato della possibilità di un suo ricongiungimento con i blink-182.

Il leader degli Angels & Airwaves ha ammesso che l'argomento è così frequente che ha la sensazione che i blink stiano "sempre parlando di una sorta di reunion".

Dopo che DeLonge e i blink-182 si sono allontanati professionalmente nel 2015, Mark Hoppus e Travis Barker hanno reclutato Matt Skiba degli Alkaline Trio al suo posto, pubblicando gli album California (2016) e Nine (2019). Spesso sono emerse voci su un ricongiungimento di Tom con i suoi ex colleghi, soprattutto durante la scorsa estate in cui DeLonge è rimasto molto vicino al suo amico Mark Hoppus nei lunghi mesi in cui ha combattuto contro il cancro.

Durante l'intervista con James Corden DeLonge ha raccontato dello stato di salute di Mark: "Sta guarendo. Ha un lungo percorso da fare per recuperare le forze ma penso, miracolosamente, che il cancro sia sparito. Era allo stadio IV. E poi non era solo in remissione, era in remissione completa. Quindi ovviamente lui era emozionato, io ero commosso, tutti si sono emozionati. I fan sono eccitati e felici. Penso che sia stata la buona energia proveniente da tutti ad averlo aiutato". Corden ha poi incalzato DeLonge chiedendo del suo futuro con i blink-182: "È così divertente. È come se fossimo lì per farlo e poi ci allontaniamo, poi ci siamo e poi ce ne andiamo. Mi sembra di parlare sempre di una specie di reunion. Voglio dire, parliamo sempre di suonare di nuovo insieme. E penso che sia sicuramente qualcosa a cui tutti siamo interessati. Bisogna trovare il tempo per farlo, dove tutti ci allineiamo con le nostre priorità, serve solo questo. E soprattutto far tornare Mark in salute, farlo tornare di nuovo forte. Penso che basti solo trovare il tempo per capire quando, è solo quello che dobbiamo fare".