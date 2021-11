John Lydon ha partecipato in incognito ad un programma TV: “l'ho fatto per far sorridere mia moglie malata di Alzheimer”

Il grande John Lydon ha partecipato in incognito al programma televisivo The Masked Singer.

Il frontman dei Sex Pistols ha rivelato di essere lui dietro al personaggio di Jester, il giullare rock della trasmissione TV.

Il rocker britannico ha spiegato di aver partecipato allo show per cercare di far sorridere sua moglie Nora Forster, che sta combattendo da anni contro il morbo di Alzheimer.

"Spero che quando mia moglie lo vedrà, lo capirà, o almeno si possa divertire", ha dichiarato John Lydon in un'intervista rilasciata a Yahoo!, "L'ho fatto per la mia adorata Nora che sta soffrendo per il morbo di Alzheimer, una malattia dalla quale non si riprenderà mai e che lentamente sta peggiorando. Quindi spero che questo possa portarle una grande gioia".

John Lydon ha ricevuto grandi complimenti per la sua esibizione: "Sono stati davvero bravi, amichevoli. Mi aspettavo la solita tortura tipica delle produzioni televisive, ma non è stato così, ho scoperto che sono tutti stati davvero generosi e amichevoli".

Guarda il video di John Lydon, nel personaggio di Jester, che interpreta School's Out di Alice Cooper: