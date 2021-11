Placebo: il nuovo album si chiamerà Never Let Me Go. Tutti i dettagli (e la copertina) diffusi dalla band di Brian Molko

I Placebo hanno condiviso ulteriori dettagli sul loro prossimo nuovo album, Never Let Me Go.

Lo scorso 4 novembre la band di Brian Molko ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram mostrando l’artwork del nuovo lavoro e annunciando, nella didascalia, anche un prossimo tour europeo. I fan, infatti, sono invitati a preordinare l'ottavo album del gruppo dalle 9:00 di martedì 9 novembre. Così facendo, si potrà avere l’accesso ad una prevendita esclusiva per i biglietti del tour, previsto per il 2022. Nessuna data è però stata annunciata: è verosimile che, in occasione dell’inizio di questa prevendita il 15 novembre, verranno rilasciati ulteriori dettagli.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da OFFICIAL PLACEBO INSTAGRAM. (@placeboworld)

C’è ancora riserbo anche sul giorno di uscita Never Let Me Go, un album che, secondo le parole di Molko, risalirebbe a prima della pandemia: “Abbiamo avuto un po’ di tira e molla, e poi è successo quello che è successo, quindi tutto è in qualche modo ritardato di circa due anni. So che è stato frustrante per i fan. È stata sicuramente molto frustrante anche per noi, questa attesa interminabile per pubblicare nuova musica, ma almeno c'era. Sapevamo di averla lì”.

Never Let Me Go è già stato anticipato dal singolo Beautiful James, il primo in cinque anni, ed il prossimo 9 novembre seguirà un ulteriore nuovo brano, Surrounded By Spies.