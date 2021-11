U2, pubblicati i primi secondi del nuovo inedito Your Song Saved My Life. Ascoltalo qui

Gli U2 hanno pubblicato i primi secondi di un nuovo inedito, in uscita durante la settimana.

Il singolo, dal titolo Your Song Saved My Life, farà parte della colonna sonora ufficiale del film Sing 2 in cui Bono interpreta Clay Calloway, un leone rockstar.

La band ha scelto di condividere i primi secondi su internet in occasione dell'apertura dell'account ufficiale degli U2 su un popolare social network.

Negli scorsi mesi The Edge, il chitarrista della band irlandese, aveva rivelato che gli U2 stavano lavorando su del nuovo materiale prima che la pandemia di coronavirus colpisse il mondo e costringesse i membri della band a rimanere lontani: "Stavo lavorando su alcune nuove canzoni con Bono e dovevo prendere una decisione, se andare a Dublino o andare in California da mia moglie, quindi ho deciso di andare da lei e penso che sia stata la scelta giusta, perché letteralmente nel giro di due giorni avrebbero chiuso tutti i voli per l'America. Quindi sono riuscito ad entrare nel paese e ho trascorso la prima parte del lockdown con Morleigh in California, poi sono tornato a Dublino all'inizio di maggio rimanendoci per un po'... nel complesso mi sono sentito uno di quelli veramente fortunati".