Jon Bon Jovi e Bryan Adams positivi al Covid-19

Dagli USA è arrivata la notizia che Jon Bon Jovi e Bryan Adams sono entrambi risultati positivi al Covid-19.

Jon Bon Jovi l’ha scoperto quando era a pochi munuti dall'esibirsi a Miami con un live acustico. La tv WSVN 7 News ha riferito che i fan erano già all'interno della venue quando l’evento è stato cancellato. Una fonte vicina al cantante ha dichiarato a Variety che "Jon è completamente vaccinato e si sente bene".



Bryan Adams invece avrebbe dovuto essere alla cerimonia della Rock and Roll Hall of Fame di sabato dove era atteso per suonare It's Only Love in onore Tina Turner (con la quale Adams ha duettato nel 1985). Un rappresentante di Adams ha dichiarato a Billboard che "Bryan è completamente vaccinato e non ha alcun sintomo".