The Blues Brothers, in lavorazione la docu-serie ufficiale sulla band di John Belushi e Dan Aykroyd

È in lavorazione una docu-serie ufficiale dedicata alla leggendaria band creata al Saturday Night Live nel 1978 da Dan Aykroyd e John Belushi, i Blues Brothers.

Per il documentario, la vedova di John Belushi e lo stesso Aykroyd, collaboreranno con Utopia Originals, che produrrà insieme ad ALG Brands l'attesa serie.

Nati dagli sketch del Saturday Night Live i Blues Brothers, che hanno avuto il merito di far conoscere il genere Rhythm and Blues ai giovani cresciuti a cavallo degli anni '70 e '80, sono diventati immediatamente un punto di riferimento nella cinematografia cult a seguito dell'uscita dell'omonimo film del 1980, che vedeva la partecipazione anche di John Candy e Carrie Fisher, oltre a leggendari protagonisti della musica mondiale come Ray Charles, Aretha Franklin e James Brown, è stato un successo sia al botteghino che nei confronti della critica.

"L'inserimento del film dei Blues Brothers nel National Film Registry da parte del Library of Congress al National Film Registry, ci ha fatto capire che c'è ancora molto da fare in questa storia", ha detto Dan Aykroyd, "Judy e io siamo lieti di collaborare con Utopia Originals per produrre l'unico esame socio-forense autorizzato dedicato ai Blues Brothers e al mondo che li ha creati". La serie, ancora senza titolo, includerà materiale inedito e scaverà nella storia, nel catalogo musicale e nell'eredità dei personaggi, così come nella storia degli attori e nell'amicizia che hanno condiviso sul set. Secondo quanto annunciato da Aykroyd la serie affronterà anche "la questione della razza nell'industria musicale e rivelerà la mentalità, le intenzioni e il seguito dei creatori".

Il documentario, ancora senza una data di uscita, "patirà dal fenomeno Blues Brothers come trampolino di lancio per esplorare il mondo più vasto del blues, del rhythm and blues e del gospel", ha affermato la vedova di Belushi, “Aprire quella porta è interessante ed emozionante e senza dubbio porterà molta profondità al progetto. Grazie a questa nuova collaborazione potremo potare avanti la missione originale di Dan e John di condividere la loro passione per questa musica e, soprattutto, celebrando gli artisti che l'hanno creata. Ci aspettiamo che questa sia un'indagine storica e culturale significativa”.