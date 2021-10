Guns N' Roses, Slash: "Da quando ci siamo riuniti non abbiamo ancora scritto nemmeno una canzone"

Da quando i Guns N' Roses si sono riuniti per il Not in This Lifetime Tour che è iniziato il aprile 2016 con un concerto al Troubadour di Hollywood ed è andato avanti fino alle due date al Caesars Palace di Las Vegas del 1 e 2 novembre 2019, i fan aspettano nuove canzoni da parte di Slash, Axl Rose, Duff McKagan ma Slash ha dichiarato che finora non ne hanno scritta nessuna: «Non siamo ancora arrivati al punto di trovarci a scrivere» ha detto Slash, «Finora ci siamo concentrati su materiale che era già in giro da un po’. Fare musica nuova è un altro tipo di lavoro».

I Guns N' Roses sono tornati con due singoli, Hard Skool e Absurd, risuonando tracce scritte da Axl Rose e originariamente registrate durante le sessione del travagliato album Chinese Democracy (in cui Slash e Duff McKagan non c’erano): «Sono due pezzi che hanno una storia» ha detto Slash, «Axl le aveva registrate, io e Duff le abbiamo rifatte in un certo senso: abbiamo lasciato la batteria e io ho aggiunto nuove parti di chitarra». Mentre la band si prepara a tornare sul palco (il 4 giugno 2022 comincia con una data a Lisbona il “We’re F’N Back Tour” che passerà dall’Italia il 10 luglio 2022 a San Siro) sia Slash che Duff McKagan hanno confermato che i Guns N' Roses torneranno con un nuovo album, perché il materiale, le idee e la voglia di suonare insieme ad Axl non manca. «La cosa divertente di far parte di una band come i Guns N' Roses» ha detto Duff McKagan, «È che le cose succedono senza che ci sia bisogno di parlarne. Ho sentito cose magnifiche scritte da Axl e sono esaltato dalle possibilità che abbiamo davanti. Un giorno arriverà un nuovo disco dei Guns, questo è sicuro».