Foo Fighters, Dave Grohl: "siamo ad un punto di svolta, la chitarra sta tornando al centro della musica"

Per Dave Grohl la chitarra sta tornando al centro della scena musicale. Secondo il leader dei Foo Fighters stiamo vivendo una fase in cui il suono della leggendaria sei corde tornerà ad essere il centro della scena mainstream.

La dichiarazione del leader della band arriva a seguito di un'intervista rilasciata al magazine Rolling Stone sullo stato di salute del rock: "Ne faccio da parte da molto tempo, ma adoro essere in una band rock'n'roll. Non siamo gli unici. Ci sono così tante band fottutamente grandi là fuori che si spera possano iniziare a ricevere più attenzione, perché penso che il quadrante stia iniziando a tornare alla musica basata sulla chitarra. E per me è una cosa davvero emozionante".

Grohl ha anche affermato all'interno dell'intervista che guardare la giovane batterista e musicista Nandi Bushell suonare sul palco è stato come osservare "il vero significato del rock'n'roll".

Dave Grohl nell'estate del 2018 pubblicò Play, un brano strumentale di circa 20 minuti realizzato interamente dal leader dei Foo Fighters che per l'occasione sovraincise ogni strumento dimostrando quanto siano ancora grandi e da esplorare le potenzialità e gli universi sonori della "musica suonata". Una dimostrazione dedicata a tutti quei ragazzi che vogliono trovare fiducia nelle loro capacità. I proventi della vendita di quel brano andarono proprio a diverse scuole di musica per giovani talenti.