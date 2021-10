Metallica, Lars Ulrich: "è fondamentale che le band cambino scaletta durante i concerti!"

In occasione di un episodio di The Eddie Trunk Podcast, il batterista dei Metallica Lars Ulrich ha raccontato qualcosa sull’approccio della band alle set-list dei concerti, uniche per ogni live.

Ulrich e soci, infatti, da sempre propongono ai loro fan performance ogni volta diverse dalle precedenti e questo metodo sembra essere un vero e proprio stimolo, per i Metallica. “Non siamo certamente una di quelle band che si chiudono dentro per un mese e fanno prove cinque giorni alla settimana, otto ore al giorno – ha dichiarato il batterista – Ci sono circa 50 o 60 canzoni, più o meno, che abbiamo suonato per la maggior parte degli ultimi 15 anni, tra cui possiamo scegliere. Non necessariamente ci mettiamo poco, ma comunque non è mai come ricominciare da zero”.

Ulrich ha poi raccontato che, recentemente, i Metallica si sono esibiti in tre serate, nel corso dello stesso festival, riuscendo a proporre ben tre setlist diverse ogni volta. Sfidati dai promoter a suonare tre concerti completamente differenti tra di loro, ce l’hanno fatta, portando sul palco uno show unico ogni sera: “Volevamo fare qualcosa che non era mai stato fatto prima – ha sottolineato Ulrich – Siamo stati coraggiosi fino al traguardo e non abbiamo ripetuto nessuna delle canzoni […] il che è stato super divertente. Ma ti mentirei se dicessi che non è stato impegnativo”.

Il batterista ha infine sottolineato come questo approccio sia una vera e propria linfa vitale per il gruppo, che considera l’attività live come parte fondamentale della loro storia: “Sto dicendo che per noi essere in grado di uscire sul palco e suonare canzoni diverse ogni sera ci mantiene in qualche modo rinvigoriti, ci tiene nel momento. E penso che sia un modo per assicurarti di non andare alla deriva con il pilota automatico”.