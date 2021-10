Foo Fighters: sarà Paul McCartney a introdurre la band di Dave Grohl nella Rock And Roll Hall Of Fame

A due settimane dalla cerimonia della Rock And Roll Hall Of Fame 2021 sono stati svelati i protagonisti che terranno i discorsi di introduzione degli artisti scelti quest'anno dall'associazione per l'ingresso nella sala dei grandi del rock e, tra i più attesi, sicuramente compaiono i Foo Fighters.

La band di Dave Grohl sarà introdotta da Sir Paul McCartney che il prossimo 30 ottobre con il suo discorso celebrerà la carriera dei Foo Fighters sul palco della Rocket Mortgage Fieldhouse di Cleveland. L'ex Beatles e Grohl nel corso degli anni si sono incontrati più volte, realizzando anche diverse collaborazioni in studio: hanno registrato il brano Cut Me Some Slack, pubblicato nella colonna sonora del film Sound City con i membri superstiti dei Nirvana, e il brano Sunday Rain, registrato nel 2017 con i Foo Fighters e che vedeva Sir Paul alla batteria.

Con l'introduzione dei Foo Fighters nella Rock And Roll Hall Of Fame Dave Grohl sarà tra i pochi grandi del rock ad essere stati introdotti dall'istituzione per ben due volte.