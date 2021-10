The Rolling Stones, Mick Jagger risponde per le righe Paul McCartney: "salirà sul palco con noi e ci aiuterà a fare una cover blues"

Sembra di essere tornati indietro di cinquant'anni, quando la battaglia in classifica tra Beathes e Rolling Stones era più viva che mai, eppure i diverbi tra Sir Paul McCartney e Mick Jagger sono più attuali che mai.

Negli scorsi giorni McCartney aveva etichettato la band di Mick Jagger e Keith Richards come "una cover band blues", spingendo ulteriormente l'acceleratore sul fatto che secondo lui i Beatles avessero una visione più ampia della musica.

Non si è fatta attendere la risposta da parte di Mick Jagger che, utilizzando il suo classico e tagliente umorismo, non ha perso l'occasione di replicare a Sir Paul direttamente dal palco di Los Angeles: "Ci sono così tante celebrità qui stasera. Megan Fox è qui, ed è adorabile. Leonardo DiCaprio, Lady Gaga, Kirk Douglas... Oh l'ho letto male... E Paul McCartney è qui! È qui per darci una mano, si unirà a noi in una cover blues più tardi”.

Guarda il video ufficiale con la risposta di Mick Jagger a Paul McCartney:

Anche nell'aprile del 2020 Paul McCartney si era espresso con toni simili riguardo agli Stones durante un'intervista rilasciata a Howard Stern: "Sono radicati nel blues. Quando scrivono hanno a che fare con il blues. I Beatles hanno avuto un po' più di influenze". Durante quell'occasione il conduttore radiofonico rispose così a McCartney: "Ci sono molte differenze e adoro gli Stones, ma sono con te. I Beatles erano migliori".