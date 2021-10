Tom DeLonge: "La gente pensava che i Blink-182 fossero una boy band creata a tavolino"

Tom DeLonge, ex chitarrista dei Blink-182 e attuale frontman degli Angels & Airwaves, durante una recente intervista ha parlato del grande successo della band in cui ha militato insieme a Mark Hoppus e Travis Barker, dell'impatto dell'album Enema Of The State e di come la fama potesse essere incongruente con l'attitudine punk rock del gruppo: "Non eravamo una band pop-punk mainstream. Siamo stati in tournée per sette anni con band come Guttermouth e i Vandals" ha raccontato DeLonge alla rivista Guitar, "Venivamo da una scena più cruda, senza filtri e non prodotta. Questi attributi sono nel nostro DNA, indipendentemente da quanto grande sia diventato Enema. La gente pensava che fossimo una boy band. E non l'avevamo capito. Pensavamo cose tipo, 'Che cazzo ci sta succedendo?' Una settimana prima davamo fuoco alle bacchette infilandocele su per il c**o sul palco e ora la gente pensa che dovremmo essere su MTV".

La reazione del pubblico fece tornare i Blink-182 alle proprie radici punk per l'album seguente del 2001 Take Off Your Pants and Jacket, che conteneva altrettanti sinoli di successo come The Rock Show e First Date. DeLonge ha ricordato: "Per la realizzazione di quel disco ricordo che ci guardavamo attorno dicendo 'Cosa stanno facendo i NOFX? Cosa stanno facendo i Fugazi?". L'ex chitarrista della band californiana ha poi aggiunto che questo tipo di prospettiva è ciò che più manca nella scena punk rock attuale, "Ora queste cose non le senti nelle band pop punk. Fanno un sacco di cose con la voce o hanno un sacco di elettronica che maschera tutto. Noi cercavamo di essere molto intelligenti con tre strumenti, venendo da un luogo pieno di angoscia, che infrangeva la legge e cresceva in famiglie divise".