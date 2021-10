Red Hot Chili Peppers, il nuovo album con John Frusciante: "Suonerà diverso, ma siamo sempre noi"

I Red Hot Chili Peppers sono pronti per ultimare i lavori sul loro prossimo nuovo album.

A sostenerlo è lo stesso batterista, Chad Smith, nel corso di un’intervista con Rolling Stone America, nella quale ha dichiarato che la band sta “andando alla grande” e che i membri, tra di loro, hanno iniziato ad ascoltarsi “in un modo del tutto nuovo”.

L’album sarà il primo dei Red Hot Chili Peppers dal ritorno del chitarrista storico John Frusciante, subentrato nel 2019 dopo dieci anni di assenza a Josh Klinghoffer che, a sua volta, aveva lo aveva sostituito nel 2009. L’ultimo lavoro in studio del gruppo con Frusciante fu Stadium Arcadium, del 2006. Su questo ritorno, Smith ha dichiarato: “Ormai John è tornato da un po’. Quindi il tutto risulta del tutto naturale. Ci è dentro completamente. Sta lavorando duro. Stiamo tutti lavorando sodo, ma lui ora è preso con tutte le sovraincisioni e con tutta la sua magia che porta con sé”.

L’obiettivo che Anthony Kiedis e soci si sono prefissati è quello di creare un album che sia uno specchio del presente, senza nessun tipo di paragone con i predecessori che vedevano Frusciante alla chitarra (Mother’s Milk, Blood Sugar Sex Magik, Californication, By the Way e Stadium Arcadium, tutti pubblicati tra il 1989 e il 2006). “Tutti i nostri dischi sono stati come delle istantanee perfette di dove eravamo in quel momento – ha affermato Smith nella stessa intervista – Non puoi davvero dire, ‘Oh, accidenti, spero che sia buono come…’. John non è stato nel gruppo per dieci anni. È un lungo periodo di tempo. Quindi, per forza di cose suonerà diverso. Ma suonerà comunque proprio come noi quattro, perché noi abbiamo questa chimica speciale insieme. Sarà un album da Red Hot Chili Peppers, ma sarà diverso e nuovo, e secondo me questa è una gran cosa. Noi lo amiamo e ne andiamo fieri e ripartiamo da qui”.

Per ora non sono emersi dettagli in merito a titolo o data di uscita di questo lavoro in studio, pare comunque che la pubblicazione avverrà prima dell’inizio del tour mondiale dei Red Hot Chili Peppers, nel 2022.