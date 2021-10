Nirvana, Fender lancia ufficialmente la Kurt Cobain Jag-Stang speciale in occasione del 30° anniversario di Nevermind. Guarda il video

Fender ha annunciato un'edizione speciale della Jag-Stang di Kurt Cobain in occasione del trentesimo anniversario dall'uscita di Nevermind dei Nirvana. La chitarra si basa sul modello creato dallo stesso frontman di Seattle, che combinava gli elementi preferiti del chitarrista provenienti dalle sue chitarre Fender Jaguar e Mustang.

La Jag-Stang appare anche nei disegni della "chitarra Fender ideale" realizzati dallo stesso Cobain e custoditi all'interno dei suoi diari personali. Il leader dei Nirvana ha suonato la Jag-Stang diverse volte durante il tour di "In Utero" prima della sua morte nell'aprile 1994. "Da quando ho iniziato a suonare, mi sono sempre piaciute certe caratteristiche di certe chitarre, ma non sono mai riuscito a trovare il mix perfetto di quello che stavo cercando", disse Cobain in un'intervista del 1994 rilasciata a Fender Frontline, "la Jag-Stang è la cosa più simile che io conosca". Kurt progettò la Jag-Stang per combinare i suoi elementi favoriti della Fender Jaguar e della Fender Mustang, dando vita allo strumento con l'aiuto del Fender Custom Shop nel 1993.

Per lanciare la speciale edizione dello strumento, Fender ha pubblicato un interessante video di circa un minuto in cui racconta la storia e la genesi dello strumento:

Disponibile anche per chitarristi mancini nei colori Fiesta Red e Sonic Blue, la chitarra Kurt Cobain Jag-Stang presenta un corpo in ontano, una tastiera in palissandro e pickup single coil in stile vintage e humbucker personalizzati. La chitarra costa circa 1400€. Guarda il video con tutte le specifiche: