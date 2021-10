Paul McCartney sui Rolling Stones: "Sono solo una cover band blues"

In una nuova intervista rilasciata al The New Yorker Paul McCartney si è espresso nei riguardi dei Rolling Stones, definendoli come una cover band che suona blues.

La dichiarazione di Sir Macca arriva in occasione di un'intervista in cui ha parlato dell'eredità musicale dei Fab Four: "I The Beatles lavoravano su una gamma di linguaggi musicali più ampia rispetto ai loro coetanei, non ultimi i The Rolling Stones".

McCartney ha poi sganciato l'aguzzo giudizio sulla band di Mick Jagger e Keith Richards: “Non sono sicuro di doverlo dire, ma sono una cover band blues, ecco quello che sono gli Stones. Penso che la nostra visione fosse un po' più larga della loro".

Anche nell'aprile del 2020 Paul McCartney si era espresso con toni simili riguardo agli Stones durante un'intervista rilasciata a Howard Stern: "Sono radicati nel blues. Quando scrivono hanno a che fare con il blues. I Beatles hanno avuto un po' più di influenze". Durante quell'occasione il conduttore radiofonico rispose così a McCartney: "Ci sono molte differenze e adoro gli Stones, ma sono con te. I Beatles erano migliori".