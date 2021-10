Eddie Van Halen, il sindaco della città di Pasadena svela la targa ufficiale in memoria del grande chitarrista. Guarda le foto

Il sindaco di Pasadena ha svelato la targa commemorativa ufficiale dedicata al grande Eddie Van Halen. Nella città il leggendario chitarrista si trasferì da Amsterdam nel 1962 insieme a tutta la sua famiglia, frequentando le scuole elementari e muovendo i primi passi nella musica.

Il sindaco di Pasadena Victor Gordo e i membri del consiglio Tyrone Hampton, Andy Wilson, Gene Masuda e Felicia Williams hanno svelato la targa che è posta vicino al City Convention Center, accanto all'Auditorium Civico, dove i Van Halen suonarono i loro primi concerti tra il 1975 e il 1978.

"Questo evento riunisce la storia e la comunità per celebrare un artista di fama mondiale. Non riguarda solo la storia di Eddie come leggenda della chitarra, ma anche le sfide che ha affrontato crescendo a Pasadena"

"La famiglia Van Halen emigrò dai Paesi Bassi a Pasadena nel 1962. Alex e Eddie Van Halen frequentarono le scuole a Pasadena e iniziarono a suonare con Eddie alla chitarra e Alex alla batteria. Anni dopo, i fratelli formarono la band VAN HALEN, insieme al bassista Michael Anthony e al cantante David Lee Roth. Tra il 1975 e il 1978 i VAN HALEN tennero 14 concerti al Pasadena Civic Auditorium e al Conference Center. Considerati come una delle band di maggior successo di tutti i tempi, i VAN HALEN saranno per sempre ricordati per sempre per aver reinventato il Rock 'n' Roll e il loro legame con Pasadena".

Il pubblico non è stato invitato alla cerimonia a causa delle restrizioni causate dalla pandemia. Anche la famiglia del musicista non era presente a causa di impegni pregressi.