Rage Against the Machine, Tom Morello: "Non faremo un nuovo album. La priorità è tornare sul palco come un atto di militanza"

«I Rage Against the Machine hanno sempre avuto un suono e una rabbia, e nessuna delle due cose è mai cambiata dal primo giorno in studio fino alle ultime prove che abbiamo fatto insieme due anni fa». Tom Morello, chitarrista della band più radicale e politicizzata della scena rock americana degli anni ’90, guitar hero chiamato persino da Bruce Springsteen per suonare con lui in tour e mente creativa dietro a superband come Audioslave (con Chris Cornell) e Prophets of Rage (con Chuck D dei Public Enemy e B-Real dei Cypress Hill) sta per uscita con un album solista di rock militante intitolato The Atlas Underground Fire, ma non dimentica la band che ha fondato con Brad Wilk, Tim Commerford e Zach de la Rocha. I Rage Against the Machine dovevano partire per un tour di reunion nel 2020, con date confermate ai festival di Leeds & Reading in Inghilterra, che è stato annullato a causa della pandemia.

Tom Morello sa che tutti stanno aspettando l’esplosione di energia che solo i Rage Against the Machine sanno creare sul palco, con la fusione perfetta tra la potenza rock della band e lo stile rap fulminante di Zach De La Rocha, ma ha spiegato come intende tornare: «Continuo a parlare con altre band di amici che sono in tour in questo momento per sapere come va. Voglio potermi immergere completamente nella pura e nella celebrazione dello spirito di resistenza che secondo me sono la base di un concerto rock’n’roll fatto bene» ha detto in una intervista, «Non voglio stare sul palco ed essere preoccupato che qualcuno nel pubblico si ammali». Il tour di reunion dei Rage Against the Machine è stato riprogrammato per la primavera ed estate 2022. Tom Morello ha detto che le prove con le band ricominceranno a gennaio 2021, ma che non hanno intenzione di fare un nuovo album. La priorità in questo momento è tornare a fare concerti come atto di militanza, ricominciando dalle date storiche a El Paso in Texas (31 marzo)e Las Cruces (2 aprile) in New Mexico, lungo il confine con il Messico. Il tour finirà con cinque date al Madison Square Garden di New York dall’8 al 14 agosto con i Run the Jewels come band di apertura.