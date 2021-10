Liam Gallagher, nel nuovo album C'Mon You Know ci sarà anche un brano dedicato al fratello Noel: "Sarà un po’ cattivella"

Liam Gallagher ha annunciato qualche giorno fa la prossima uscita del suo nuovo album, C'MON YOU KNOW, prevista per il 27 maggio 2022. Nel corso di un’intervista con NME, il cantante ha detto qualcosa di più sulle tracce contenute nel disco, dichiarando innanzitutto il titolo del primo singolo: “Il prossimo singolo si chiamerà Better Days ed è davvero luminoso”. Ma la vera notizia è un’altra: uno dei nuovi brani sarà dedicato niente di meno che al fratello Noel: “E poi ce n’è un altro – ha infatti continuato Liam – I Wish I Had More Power ed è dedicata a Noel. È una canzone un po’ cattivella, ma è davvero adorabile”.

Il nostro Rock Ambassador ha anche raccontato come sarà per lui tornare sul palco di Knebworth Park, il prossimo 4 giugno 2022.

Proprio sullo stesso palco, infatti, gli Oasis tennero due storici live, nell’agosto del 1996, e sembra proprio che Liam non veda l’ora di replicare: “Questa è la storia, parte seconda. Sono eccitato. Voglio dire, l'ho già fatto prima ed è stato mega. La cosa migliore è che, sai ovviamente non ricordo molto, ma ho la possibilità di farlo di nuovo. Ovviamente sono più vecchio e un po' più saggio, e voglio spremere tutto, capisci cosa intendo? Lo prenderò davvero bene. Non vedo l’ora”.