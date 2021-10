Ozzy Osbourne: "Per il nuovo album ho chiamato anche Eric Clapton, Tony Iommi, Jeff Beck e Zakk Wilde"

Durante una recente puntata della sua trasmissione radiofonica su Sirius XM, chiamata Ozzy’s Boneyard, il grande Principe delle Tenebre ha rivelato che nel nuovo album ci saranno come ospiti grandissimi chitarristi, suoi amici e colleghi da sempre: "Per il nuovo album sto lavorando con Jeff Beck, Eric Clapton, Tony Iommi e Zakk Wilde".

Ozzy ha poi raccontato come funzionano queste collaborazioni dal suo punto di vista, parlando dei pregi e dei rischi corsi: "Scrivi una canzone e poi chiedi a loro di cantare, o di suonare, quello che gli mandi. La cosa bella è che è interessante lavorare con qualcun altro. Ma la cosa brutta è che se non funziona, non puoi lasciar perdere perché si incazzeranno tutti!".

L'ex frontman dei Black Sabbath ha poi parlato della collaborazione con il leggendario Slowhand: "Eric Clapton in questo nuovo disco ha cantato un testo che parlava di Gesù, ma lui non ne era molto convinto. Alla fine è andato tutto bene... E l'assolo che ha registrato è davvero molto bello".

Ozzy negli scorsi mesi aveva già dichiarato di avere circa quindici brani pronti per il disco, ammettendo quanto l'impegno sul nuovo album lo abbia aiutato nei difficili mesi passati tra la pandemia e la malattia: "Mi ha tenuto in vita, sai? Negli ultimi due anni sono stato malissimo, tra l'incidente e la pandemia. Mi ha mantenuto sano di mente: avevo bisogno della musica".