Liam Gallagher annuncia il nuovo album e il ritorno a Knebworth Park per un concerto nel 2022

Liam Gallagher ha fatto due grandi annunci. L’artista, infatti, nel 2022 pubblicherà un nuovo album e ritornerà a suonare in uno dei luoghi più importanti della storia della sua ex band, gli Oasis: Knebworth Park.

Il nuovo lavoro in studio del più piccolo dei Gallagher si intitolerà C’MON YOU KNOW, in pieno stile Liam, ed è previsto per il 27 maggio 2022. L’artwork della copertina è già stato svelato e mostra il cantante nel mezzo di una folla di ragazzi e ragazze, in quello che sembrerebbe un concerto.





E, a proposito di concerti, l’altra grande news riguarda proprio un ritorno live: il prossimo 4 giugno 2022 Liam Gallagher suonerà a Knebworth Park, per quello che si preannuncia essere l’evento di maggiore portata della sua carriera solista. Il nostro Rock Ambassador celebrerà così il 25° anniversario del celebre show che gli Oasis fecero proprio in questa location, nell'agosto 1996.

Insieme a Liam, sul palco suoneranno anche Kasabian, Michael Kiwanuka, Fat White Family e Goat Girl.

L’artista ha dato gli annunci direttamente dal suo profilo Twitter, scrivendo: “Sono assolutamente entusiasta di annunciare che il 4 giugno 2022 suonerò a Knebworth Park. Sarà grandioso. C’mon You Know. LG”.